嘉義縣第二選區立委候選人林國慶25日在臉書指出，有朋友電話告知，連續幾天都有人到臺灣銀行換大量500面額新台幣，林國慶表示，為了淨化選風，檢調應該積極追查，是否真有此事，若有的話是否跟賄選有關。嘉義地檢署發言人蔡英俊指出，目前已派員了解。

這次嘉縣山區立委選舉有6人參選，國民黨原先想協調參加黨內初選的許能通及無黨籍的林國慶，推出一人一舉打敗陳明文，但雙方皆不退讓最後開放參選，林國慶因常上政論節目、參選後勤跑基層，加上不少國民黨大老也為他站台，在山區頗具聲勢。

林國慶說，日前有朋友打電話給他，說近日有人到臺灣銀行大量換500元面額的新台幣，林指出，農曆年還沒到，應不是過年換新鈔人潮，且過年也不會僅換500面額新鈔，大選倒數最後階段，為何要換大量500元面額新台幣，用途為何，是否與大選有關？林國慶強調，希望能淨化選風，還給下一代乾淨的政治環境，盼檢調能明查。

嘉義地檢署主任檢查官、發言人蔡英俊指出，目前已經派員到嘉義各間臺灣銀行了解狀況，若有大量換鈔的狀況定會有紀錄，若確有此事，會再分案調查。

(中時 )