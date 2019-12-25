東華大學學生會日前邀民進黨青年黨部主任吳濬彥到校演講，卻遭校方以違法之名強迫取消，引發軒然大波。（王昱凱攝）

花蓮東華大學學生會19日邀民進黨青年黨部主委到校演講，卻遭校方以違法之名強制取消活動，甚至派員蒐證，引起學生會反彈提出4點訴求要求道歉，法律系教授張鑫隆也挺身質疑校方作法不當。副校長徐輝明表示，活動時間已於選舉公報後，會用最嚴苛標準貫徹行政中立原則。

學生會日前邀吳濬彥參與「公民狂飆」講座，但校方僅以其民進黨員身份，認為學生會違反《公務人員行政中立法》，強迫取消活動，並派警衛蒐證，甚至有自稱「校方人士」者擅闖學生會，引發軒然大波。

學生會提出4點訴求，包含為恣意定義學生會「違法」道歉，並交代駐衛警蒐證動機與該名「校方同仁」身分與闖進辦公室目的，同時確立學生會為本校一級學生自治組織， 最後校方須承諾往後不干涉學生會辦理的相關活動。

學生會還說，翻閱歷年銓敘部書函解釋，《公務人員行政中立法》第13條應指特定候選人的拜票或造勢行為，但吳濬彥是以社會運動為題到校演講。張鑫隆也說，學生會曾於5月邀張善政與國民黨籍郭台銘到校，質疑校方雙重標準。

針對學生會訴求，徐輝明表示，活動時間已在選舉最後30天的加強注意時間，校方應以最嚴謹標準恪守行政中立，歡迎吳濬彥於大選之後再度到訪演講。在校方與學生會無法達成共識之下，學生會決議告上教育部。

(中時 )