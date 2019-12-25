民進黨祕書長羅文嘉陪陳秀寶拜票，指出賭盤干預選情嚴重，只要成功突圍就會當選。（陳秀寶服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

2020大選倒數17天，立委彰化第一選區陷激戰，民進黨祕書長羅文嘉25日陪陳秀寶拜票，指出賭盤干預選情嚴重，只要成功突圍就會當選；國民黨候選人柯呈枋不予回應，堅持乾淨選舉，參加地方首長就職周年，也持續馬不停蹄的街頭拜票。

陳秀寶表示，跑行程很多選民提起很多賭盤，擔任影響到選情，尤其，有各種不可思議的賭盤形式，賠率、讓票數，都令人匪夷所思；最離譜的版本是，簽賭贏了有一萬元彩金、輸了也能夠拿「回」部分彩金，會搜集相關情資提供給檢調，盼檢調能積極偵辦不法情事。

陳秀寶也指出，民調公司正常進行受委託的工作，竟然就被調查並要求提供受訪者的電話號碼、錄音檔，甚至是民調結果等資料，「這點我們非常疑惑。」

柯呈枋陣營表示，不想再隨對手起舞，應該支持哪個候選人，相信選民眼睛雪亮，並堅持乾淨清白選舉這件事情。

柯呈枋表示，相信一步一腳印，昨天趕場參加鹿港鎮長許志宏、縣長王惠美就職周年向鄉親報告，寒風中還到彰濱工業區、鹿港南方福德正神元寶正位儀式，還有秀水鄉的社區向長輩拜票。

(中時 )