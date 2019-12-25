蘇花改經過9年施工，終於要在明年1月全線通車，在許多工程英雄之中，有建中畢業即來蘇花改學習工程經驗的高材生、台大正妹放棄安穩的辦公室生活來到第一線，也有人放棄家裡的補習班事業，選擇到工地體驗人生。

年僅23歲的許諺宸目前是泉億工程公司總經理，從小在工地打滾，其他孩子還在玩玩具挖土機時，他已經開始玩真正的挖土機。18歲從建中畢業後，許諺宸不像其他同學直接考大學，而是到蘇花改累積實戰經驗，一待就是4年，父母也相當支持他的選擇。

許諺宸指出，他在蘇花改負責最前線的開挖工作，開挖時不知道前方會遇到的岩層，究竟是硬是軟、脆弱還是安全，緩緩前進而不是大動作開挖，爆破時的炸藥量也要仔細計算，免得岩層坍塌。

許說，蘇花改工程9年，他參與其中4年，有幸能參與全線通車，由於家人從事工程領域工作，他自己也很有興趣，打算先到第一線累積經驗後再求學，這4年他學會如何與第一線溝通協調，學到很多，接下來他會完成大學學業。

7年級生蕭欣怡是台大土木系高材生，在蘇花改工程擔任觀音隧道主辦，負責工程估價、變更程序和工期展延等，剛到蘇花改時，工地是一片荒蕪，她曾遇非常多湧水和抽坍，也常常要跟廠商溝通協調，很高興有整個團隊互相配合，完成艱鉅任務。

(中時 )