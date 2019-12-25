苗栗縣政府頒贈1萬元獎勵金及感謝狀，感謝民眾協助保全小石虎。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

貓裏喵以石虎形象設計，已有高知名度穿梭於多場活動。（何冠嫻攝）

苗栗縣培植石虎保育觀念，苑裡鎮有民眾拾獲年幼石虎、西湖鄉拍攝石虎影像，縣府頒贈獎金鼓勵。25日因應耶誕節，苗栗縣吉祥物貓裏喵表演快閃舞蹈，縣長徐耀昌表示，貓裏喵可愛形象盼能持續喚起民眾保育意識，共同打造友善環境守護石虎。

苗栗縣政府以保育類石虎為形象打造苗栗吉祥物貓裏喵，25日耶誕節，成群結隊的貓裏喵在苗栗縣政府第一辦公大樓廣場，帶來活潑舞蹈，現場民眾瘋狂拍照。徐耀昌指出，貓裏喵已有高知名度，在大型活動、公益推廣都扮演稱職角色，他笑稱「比縣長還紅」，盼能藉貓裏喵呼籲珍惜保育類動物，尤其石虎，與民眾一起打造友善環境。

苑裡鎮10月發現年幼石虎出沒，縣府農業處感謝發現民眾王志榮協助保全，頒贈獎勵金1萬元與感謝狀，小石虎在行政院特有生物保育研究中心照顧下，健康長大並接受野放訓練。農業處指出，未來協助石虎保育的案例可能會逐漸增加，節省行政工作並擴大宣傳效果，將在每年植樹節統一辦理表揚獎勵。

農業處提醒，遇到幼獸時，原則上除非幼獸遭遺棄或有立即性危險，否則沒有人為介入干擾的必要性。因石虎成功野放紀錄低，將野生動物帶離原本家園後，後續的照養及野放訓練所需成本相當可觀，若能由親獸帶回照養為最佳方式。

農業處建議，若在野外發現落單幼獸，可能受到干擾導致與親獸暫時分離，親獸待干擾過後即可能回到原地將幼獸帶回，並強調，自然野地是野生動物們的家園，發現幼獸時切勿帶回私自飼養，應立即通報苗栗縣政府1999專線，視情況進行處理。

縣議員黃月娥25日在臉書PO出石虎影像，她接獲女兒反映，晚上發現雞舍有聲音疑石虎出沒，立刻通報縣府架設紅外線攝影機，在西湖鄉拍下珍貴石虎影像，雖50到60隻的雞被吃掉，但可獲得1萬3000元友善石虎生態給付。

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(中時 )