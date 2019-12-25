國民黨立委候選人楊瓊瓔（右二）勤跑市場拜票，並應景發送麥芽餅，祝賀民眾耶誕節快樂。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

民進黨祕書長羅文嘉（左二）輔選台中市第三選區立委洪慈庸（右二），盼拉開膠著選情。（王文吉攝）

楊瓊瓔（右二）勤跑市場拜票發送麥芽餅，祝賀民眾耶誕節快樂，大小朋友爭相索取。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

台中市第三選區現任立委洪慈庸25日邀請民進黨秘書長羅文嘉騎單車悠遊潭雅神自行車道，途經菜市場向民眾拜票，並品嘗在地美食。國民黨候選人楊瓊瓔則在耶誕節分送麥芽餅，傍晚安排黃昏市場掃街，並大打空汙牌，承諾重回立院，將從嚴監督經濟部和台電。

羅文嘉上午到台中大雅區陪同洪慈庸騎腳踏車，行經潭雅神綠園道沿線菜市場，向鄉親問候拜票，並前往周邊品嘗美食，受到許多鄉親加油鼓勵。經過眷村旁也有民眾高喊「凍蒜、加油、一定贏」，為洪慈庸連任打氣。

「慈庸贏，台灣民主就贏！」羅文嘉肯定慈庸過去在地方耕耘有目共睹，選戰過程中她非常努力，經過各種選情評估，民調已迎頭趕上對手。羅文嘉也說，慈庸4年前以素人身分，參與公共事務，最難得是以女性角色，保衛台灣民主的意志力和戰鬥力比任何人都強。

楊瓊瓔請辭副市長後，返回選區全力衝刺，傍晚她戴上應景耶誕紅帽，前往潭子區潭秀好康黃昏市場向攤商及買菜民眾拜票。隨後沿途發送麥芽餅，復刻版的小零食讓大小朋友感覺新鮮，也有許多民眾向楊瓊瓔反應心聲，

楊瓊瓔表示，很多支持者對她挺身捍衛台中市民健康，堅持中火減媒4成、機組汰舊換新的訴求表示感謝，她堅持延續盧秀燕市長去年「空氣換新」政見，希望鄉親支持她重回立法院，讓中央、地方立場一致，監督經濟部和台電不要再欺負台中人、強迫接受空汙。

(中時 )