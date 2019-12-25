迎接聖誕節，偏鄉地區交換禮物熱烈登場，由南仁湖企業副董事長鄭宜芳、小墾丁渡假村總經理張福生、策展人黃耀寬、滿州國中校長陳英邦共同啟動，並由鄭宜芳致贈每一位參與交換禮物活動的學童自助早餐券，並共同呼籲，社會各界多關懷偏鄉子弟，鼓勵偏鄉子弟用力發展天賦，用藝術、音樂、體育與各種天賦，找到一條回家的路！

鄭宜芳指出，滿州鄉是台灣最遙遠的鄉鎮，但滿州國中的學童們力爭上游，畫作的筆觸豐美燦爛，歌聲嘹亮音域寬廣，體育發展嶄露頭角，均充滿各種潛能，盼有志之士，引導資源到台灣的偏鄉澆灌，讓偏鄉子弟，也有多元的發展可能。

張福生表示，小墾丁渡假村主動發起最遙遠的交換禮物，本次已經是第二屆，非常感謝各界在去年提供的禮物，以及滿州國中前任校長藍麗玉，推動與外界資源的連結，盼望每一位孩子以「進德修業、感恩惜福、多元學習、適性發展」為理想，協助孩子發展潛能、實現自我。

黃耀寬說明，為鼓勵偏鄉子弟用力領取天賦，小墾丁渡假村於108年推動最遙遠的交換禮物，獲得55位社會賢達提供120份禮物，與33位同學交換畫作與歌聲，剩餘禮物提供滿州國中閱讀計畫運用，鼓勵學童透過閱讀，多與古今中外偉大的心靈對話。

陳英邦指出，小墾丁渡假村再度發起最遙遠的交換禮物，預計在農曆年前的假日，招待60位提供畫作的滿州國中學童一頓豐美的自助早餐，並安排食農教育與西餐禮儀，鼓勵學童將在地豐美的作物與滿州的風土，秀麗的風景與溫暖的故事，成為畫作的題材，學校與家長都非常感謝，期勉每一位學童，都努力發展天賦。

(工商 )