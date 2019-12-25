國民黨前主席洪秀柱（右）基隆輔選宋瑋莉，呼籲總統、立委選二就贏。（許家寧攝）

基隆立委選舉愈趨白熱化，國民黨立委候選人宋瑋莉今與「柱柱姊」洪秀柱基隆合體造勢，對於總統韓國瑜今辯論狠批蔡英文無能，造成政府被陳菊、蘇貞昌架空，洪也隔空聲援，蔡英文本身沒有識人之明、沒治國理念，責任就是蔡英文自己。

洪秀柱25日晚上6點抵達宋瑋莉競選總部，基隆「柱粉」看到洪秀柱歡呼衝破難關，柱守台灣！洪秀柱說自己也是在台南艱困選區，挑戰民進黨立委，但仍要專程過來推薦宋瑋莉，強調她與宋瑋莉、韓國瑜都是2號，呼籲2020選二就贏！。

洪秀柱表示，國民黨國會一定要過半，光是少數人進去不行的，宋瑋莉為五屆市議員、１屆議長、副議長，經驗豐富，對基層一切事情瞭如指掌，對議事運作非常熟悉，讓有經驗、戰力、理想性的人才到立法院去發揮長才，讓國會重新再造。

宋瑋莉表示，感謝洪秀柱前主席在選情激烈之餘，特地撥空前來基隆，選戰進入最後衝刺階段，基隆要改變，就要支持最照顧民眾大小事的宋瑋莉，兩人隨後一起赴基隆廟口掃街拜票，一路上不少支持者開心比出2的手勢，盼基隆藍天再現。

(中時 )