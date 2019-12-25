台杉投資再成政治箭靶。台杉投資旗下生技基金在今年5月投資的昌郁生技，今（25）日被國民黨立法院黨團指為「過程涉及不法」，昌郁生技執行長徐景宏的身份也有問題。

台杉投資為此今天三度發出新聞稿，一再說明投資細節，並承認台杉生技基金投資昌郁生技時，「確實了解」其他投資人有陸資、港資等，台杉投資的投資符合經濟部投審會對「中資占比」的定義，強調昌郁生技不是中資公司。

昌郁生技是一家什麼樣的公司？為什麼會這麼多國際金主搶著要注資？該公司的研究重點領域為疼痛治療及控制，急、慢性及神經與複雜性疼痛的解決方法，2020年將開展於美國的臨床二期試驗，以歐洲美國為主要的市場佈局。

此次惹出爭議的昌郁生技創辦人暨執行長徐景宏，為台大畢業、美國MIT毒理學博士，是中國重金延攬全球學術、產業界專業人才之「千人計畫」名單上人物，台杉投資今天也表示，該專案早已於2014年結束。

昌郁生技註冊於免稅天堂開曼群島，向國際募資金額已超過2,700萬美元，台杉投資表示，注資金主除台杉生技基金，還有中國平安創投基金、印尼金光集團旗下中太投資、香港恆隆地產旗下之晨興創投及泰福資本，該公司於2019年募資後的估值，已超越累計國際投資金額的4倍，因為疼痛治療的全球市場規模於2016年有197億美元，到2023年預估可達到288億美元，美國醫學界一直都在積極尋求在疼痛治療上所引發的鴉片成癮問題，因此對於疼痛治療的新藥開發需求迫切。

(工商 )