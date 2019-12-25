勞動部勞動力發展署所屬各分署依轄區產業發展趨勢，於全國12個訓練場建置與業界同步的軟硬體設備。為服務廣大在職勞工，增進職場專業技能，於明年夜間及假日規劃辦理344門各職類的在職進修訓練課程，提供高達6,924人次的參訓機會，且由政府補助約50％至70％的訓練費用，而五加二產業課程(如智慧機械、亞洲．矽谷等)就規劃有130門課程，容訓容量比去年更多，歡迎在職勞工踴躍報名。

發展署表示，考量部分在職勞工已具備一定技術水準，規劃系列模組課程，讓在職勞工可依個人需求參加基礎或進階課程。例如配合政府五加二產業創新所規劃的智慧住宅大樓設計與控制班、機器視覺與影像辨識應用基礎班及創新設計的行動裝置與智能系統開發班等課程，還有工業類進階的電腦輔助機械製圖進階班、可程式機電控制進階班、可編輯五軸機定向加工程式之海德漢控制器編程與實習班等課程。

發展署指出，訓練課程明年將陸續公告及開放報名，歡迎15歲以上、有興趣學習新技能或精進現有技能的在職勞工，把握機會踴躍報名，以增進職場競爭力。

(工商 )