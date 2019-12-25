選舉候選人掃街拜票為求吸引民眾注意，有的出動大型玩偶，有的揹著大片貝殼。競選連任的民進黨台南市立委郭國文，連競選車也戴上大耶誕帽，穿梭大街小巷發糖果拜票，十分引人注意，為激烈的選戰增添歡樂趣味氣氛。同選區國民黨立委候選人李武龍則請由團隊扮聖誕老公公，一起掃街拜票。
郭國文表示，因為太太的車子是紅色的，為了配合節慶，競選團隊發揮創意，自己買布車成聖誕帽，再黏在車頂上，中間塞報紙、保麗龍，雖然有效期限只有兩三天，但成本只有2000元，非常划算。
郭國文的聖誕帽車造型可愛，還有一閃一閃小燈泡，24日先前進佳里、麻豆、善化掃街拜票，25日晚上則開往山區玉井夜市，果然吸引民眾圍觀，民眾看到戴耶誕帽發糖果的候選人，戒心也降低，也有很多人主動一起與車子及郭國文合照。
除了幫車子戴聖誕帽，郭國文自己也粉墨登場，戴聖誕帽、手提襪子禮物袋，一邊拜票一邊發糖果。國民黨候選人李武龍雖然自己沒有戴聖誕帽掃街，23日至麻豆夜市拜票時，也有請工作人員扮成聖誕老公公，拿著大禮物袋封放贈品，也成功引起逛街民眾注意。
(中時 )
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