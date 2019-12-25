消息人士稱蘇-57因測試機載控制系統失靈而墜毀

日前俄羅斯最新式蘇-57發生首次墜毀事故，嚴重打擊了外界對這架多災多難戰機的信心。俄媒透露，墜毀的蘇-57當時正在測試新型發動機和機載控制系統，機載控制系統發生故障，可能是尾翼部份的控制出了問題。墜毀的戰機原訂3天後交付，但事故之後，原訂2028年前交付76架蘇-57的計劃可能被迫延後。

《環球時報》引述俄羅斯《共青團真理報》報導，當時這架蘇-57正在測試新型發動機和機載控制系統，在起飛40分鐘後，飛行員報告「戰機正失去控制」。在飛行員採取的一切措施都未生效的情況下，最終蘇-57在距離機場111公里處墜毀，飛行員成功彈射生還，隨後被米-8直升機送往醫院。

消息人士表示，初步判斷事故原因是飛機控制系統故障，尾翼可能出了問題。墜毀的戰機是首架量產型蘇-57，該機原計劃於本月27日交付部隊，所有權仍屬阿莫爾河畔共青城飛機製造廠。按照俄國防部與蘇愷公司簽署的採購合同，俄空天軍將在2028年前接裝76架蘇-57。

報導指出，俄羅斯軍事專家德米特里．德羅茲堅科表示，這一墜機事件可能會延遲戰機交付部隊的時間，製造商也將蒙受重大損失。但該事故不會嚴重影響蘇-57的未來。他說，美國兩款隱形戰鬥機也都發生過墜毀事故，包括2004年12月的F-22戰機墜毀，2018年9月美海軍陸戰隊的F-35B也曾在訓練時墜毀。

(中時電子報)