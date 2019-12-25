演員陳雪甄出道多年，參與的最新電影《菠蘿蜜》與大馬童星官佳賢有大量對手戲，互動頻繁，一場大火燃燒屋子的一鏡到底戲碼，兩人的表演驚艷導演廖克發，「屋子只有一個、攝影機只有一台，結果9歲的官佳賢面對幾百度的高溫相當鎮定，腳步沒加快、眼睛沒眨，真的把握到機會，一次OK。」陳雪甄更回憶在馬來西亞拍片時，品嘗一桌的娘惹點心，還吃了當地的街坊串串小火鍋「樂樂（Lok Lok）」，相當開心。

陳雪甄與9歲的大馬童星官佳賢有大量對手戲。（牽猴子整合行銷提供）

陳雪甄與旅台的馬來西亞導演廖克發合作超過10年，參與過4部作品中，一直擔任電影女主角，第5度合作的《菠蘿蜜》陳雪甄除了演出外，更受邀擔任導演，與廖克發共同執導，同時也參與前期選角和演員訓練，革命情感深。廖克發評價陳雪甄是「擅長丟球的演員，會讓素人演員動起來」。而陳雪甄則覺得廖克發很能挖掘演員的本質，也有種力量讓工作人員很信任他。

陳雪甄與9歲的大馬童星官佳賢有大量對手戲。（牽猴子整合行銷提供）

陳雪甄在片中飾演馬來亞共產黨的一員，她憶起電影第一顆鏡頭的拍攝現場，「我們在一片荒蕪的森林裡，克發在我頗有把握的哭戲鏡頭後，緩緩地坐到身邊對我說『雪甄，這角色你等了10年，只要你願意，我可以陪你拍整個晚上。』然後我不發一語，在action（開拍）之後沒有大哭，忍住身體無法自主的強烈顫抖完成那顆鏡頭，卻在結束之後才一路上大哭」，還一直問廖克發「怎麼會這樣！」對陳雪甄來說，這次演出已經不只是角色，而是10年來堅持表演理想的心情。

陳雪甄演出導演廖克發的首部長片。（牽猴子整合行銷提供）

導演廖克發25日升格當爸，陳雪甄聽聞好消息的當下立刻送上祝福，「心情很興奮，因為電影也快上映了，同時小菠（寶寶的暱稱）也在耶誕節誕生，雙喜臨門，充滿喜悅。希望小菠跟電影一樣擁有溫柔的力量」。該片明年1月3日上映。

(中時 )