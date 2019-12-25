大三林同學叩應談韓國瑜上節目看法。(影片自45:00開始)

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚上網路節目《博恩夜夜秀》18分鐘影片曝光，引爆熱議，影片上線不到24小時，就吸引超過160萬人次觀看；更有一位來自台北的大三林同學，今晚叩應（call in）至陳揮文主持廣播節目，坦言雖然還沒有決定2020大選投誰，但他認為韓國瑜勇敢面對不同聲音，是一件很好的事情。

大三林同學主動叩應至陳揮文節目，分享他對韓國瑜上《博恩夜夜秀》的看法，肯定韓國瑜願意面對不同聲音是一件好事，這也讓陳揮文好奇短短18分鐘節目就會讓這位男同學對韓國瑜有好感？不過林同學強調沒有到好感，但是會讓他覺得韓國瑜願意去上這樣的節目，去面對多數不支持他的年輕人，是一件不錯的事情。

而這位林同學也坦言他對韓國瑜的疑問，是韓國瑜對於立場、或是在講政策時，沒有一個具體方案讓年輕人覺得他講的是可行的，包括之前故宮一次展出、升旗台事件、太平島挖石油等。

陳揮文接著也提問林同學有何錦囊妙計讓韓國瑜能獲得年輕人支持或挽回頹勢？林同學就說韓國瑜能上《博恩夜夜秀》就是一件好事，但韓國瑜還是要把先前一些爭議好好說清楚，降低年輕人對他的懷疑，當然國民黨也要團結才能把票凝聚。

(中時電子報)