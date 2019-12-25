SWANZ「芯動杯」讓保溫杯四大零件都可更換、首創陶瓷內膽180天免費保固。（SWNAZ提供）

環保意識抬頭，保溫杯成為民眾包包內的必需品，知名新加坡陶瓷保溫杯品牌SWANZ在入冬新作，保留「什麼都能裝」的優點，提升工藝技術，在嘖嘖平台上推出，「可更換內膽陶瓷」的組件式陶瓷保溫杯「芯動杯」，不僅首創「可換芯」，還推出180天的內膽保固，募資金額超越新台幣650萬元，引起消費者熱烈迴響。

深耕10年，SWANZ身為全球陶瓷保溫杯的領先品牌，在品質與設計上，都走向國際化，不斷讓陶瓷保溫杯的製造技術精益求精。新加坡商酷博股份有限公司台灣分公司總經理李昊森指出，多數的陶瓷內膽保溫杯是陶瓷內膽破裂後，將無法更換，但「芯動杯」運用專利技術將陶瓷內膽與保溫杯杯身接合，這接合技術不僅可以防污，還可以單獨更換陶瓷內膽，而這項技術也在今年11月初在台灣取得專利，日本、韓國、新加坡與馬來西亞的專利也在積極申請中。

回顧整個專案募資過程，李昊森表示，一開始「芯動杯」僅推出720ml與550ml這2個容量，後期不斷收到消費者的意見，希望陶瓷保溫杯能小一點、輕一點，於是再推出450ml的款式，但整體來說，為了能裝下大杯手搖飲品，720ml仍是反應最熱烈的容量。

李昊森說，這段期間收到了很多反饋，但最常被問到的問題就是「保固」。他解釋，由於過去沒有人這樣做陶瓷保溫杯的保固，所以這也是消費者最好奇的，包括保固期間內要支付多少費用、該怎麼換、能不能自行更換，而SWANZ這次研發出的「芯動杯」就是貼近消費者所設計的產品，不但運用專業技術讓保溫杯「什麼都能裝」，更讓保溫杯四大零件都可更換、首創陶瓷內膽180天免費保固。

李昊森解釋，參加嘖嘖專案的消費者，陶瓷內膽在180天的保固期間內，如果破損，可以送來維修中心，或是支付280元的來回運費，無須支付市價550元的內膽費用，在保固期間之後，要更換陶瓷內膽，也只需支付嘖嘖福利價320元以及來回運費；至於其他包括膠圈、手提蓋子、茶隔等，都可以用嘖嘖福利價更換，滿300元即可免運，詳情可上粉絲專頁查詢。

除了原本的手提杯蓋，為方便消費者飲用，SWANZ獨力研發「矽膠易開杯蓋」，李昊森強調，抱持著可以做到「全方位的保溫杯」理想，從消費者的使用經驗出發，設計出這款杯蓋，不論是直接就口飲用，或者是插入粗吸管，都可以讓民眾單手操作就能輕鬆喝到飲品，而且使用食品級的矽膠，耐酸、耐熱200度，無死角易清潔，無論是天氣冷熱、開車、行走間，可以輕鬆隨手暢飲。

在募資期間收到很多消費者的意見，SWANZ也不斷創新研發、繼續與消費者互動，希望能做出最貼近需求的保溫杯，李昊森透露，已經有日、韓平台邀請SWANZ「芯動杯」，同樣也透過募資的方式，與當地消費者互動，收集更多消費者意見、研發出更多貼心的創新設計。

由於SWANZ「芯動杯」叫好又叫座，不少網友扼腕太晚得知消息，連喊「安可」加場，因此SWANZ規劃在嘖嘖平台結束募資後，將於2019年12月19日至2020年3月15日，在愛料理市集啟動獨家預購，將延續嘖嘖的專案價格，讓消費者能擁有首創180天內膽保固的「芯動杯」。

(中時 )