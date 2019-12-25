陪你過耶誕節！野生韓國瑜快閃板橋車站 19:322019/12/25 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陪你過耶誕節！野生韓國瑜快閃板橋車站。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今天下午2點舉行第二次政見發表會，國民黨總統候選人韓國瑜與民進黨總統候選人蔡英文激烈言詞交鋒後，趕赴黨中央參加「挺韓全國顧問團總團」成立大會。晚上再前往新北市板橋車站與民眾一起歡度耶誕節！民眾看到韓國瑜紛紛向他喊聲「凍蒜」、「凍蒜」，十分熱情。 韓國瑜與副總統候選人張善政登上舞台，台上舞者高歌「我們都是一家人」及「我的未來不是夢」，韓國瑜與張善政跟著唱和，現場氣氛很嗨。 (中時電子報) #韓國瑜 #耶誕節 #總統候選人 #凍蒜 #張善政 也許您會感興趣 推薦閱讀 票投民進黨？張善政：抹黑韓國瑜不夠再來抹黑我 13:012019/12/22 政治 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 韓國瑜抱娃惹議 女嬰父澄清：沒有不同意 12:512019/12/23 政治 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 韓國瑜考倒博恩 網驚呼：太神了！ 10:192019/12/25 政治 小英男孩急護主 龔明鑫千字駁韓國瑜政見謬誤 18:382019/12/25 政治 看完韓國瑜上《博恩》 男大生叩應陳揮文節目吐真心話… 19:322019/12/25 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 高雄最新街頭民調 網驚：去年韓輸 今年竟變了！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 最新總統民調出爐 網驚訝：這有人信！？ - 政治 政見發表會被圈粉 韓黑跳船了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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