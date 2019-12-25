中選會今天下午2點舉行第二次政見發表會，國民黨總統候選人韓國瑜與民進黨總統候選人蔡英文激烈言詞交鋒後，趕赴黨中央參加「挺韓全國顧問團總團」成立大會。晚上再前往新北市板橋車站與民眾一起歡度耶誕節！民眾看到韓國瑜紛紛向他喊聲「凍蒜」、「凍蒜」，十分熱情。

韓國瑜與副總統候選人張善政登上舞台，台上舞者高歌「我們都是一家人」及「我的未來不是夢」，韓國瑜與張善政跟著唱和，現場氣氛很嗨。

(中時電子報)