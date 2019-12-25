竹山燈會開跑，蒐集點數可以兌換紫南宮招財錢母。（廖志晃攝）

竹山燈會開跑，蒐集點數可以兌換竹藝品。（廖志晃攝）

竹山鎮「巧巧鼠竹藝燈會」試點燈，將於年底跨年時開幕，為了吸引更多遊客到訪，從2020年元旦開始，只要民眾下載「竹山鎮公所」APP掃描作品累積點數，就有機會兌換紫南 宮招財錢母、以及精美竹藝品。

竹山鎮長陳東睦表示，此次籌辦巧巧竹藝燈會全鎮總動員，社區、學校、老人會等社團都投入燈籠彩繪行列，作品分別布置在各燈區，14個主題燈區，包括主燈區、台大燈區、宗廟燈區5處、客運燈區2處、菸葉館燈區、以及營造花海打卡熱點，每件作品都有專屬QR CODE及作品介紹，民眾從1月1日開始就可以開始蒐集燈區點數，兌換紀念品。

紀念品總共有6款，包含竹燈籠、竹鍋墊、風車、杯墊、環保袋、以及最受歡迎的錢母；陳東睦表示，民眾只要逛燈區累積30點就可以兌換特色杯墊、環保袋；40點可以換特色鍋墊竹風車、50點就有機會換到錢母、竹燈籠，在2月9日閉幕當天還有機會抽錢母套幣。

(中時 )