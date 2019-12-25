李小龍公司的法人代表是李小龍的獨生女李香凝。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

Bruce Lee Enterprises，LLC（李小龍有限責任公司）今天（12月25日）向上海市第二中級法院提起侵權訴訟，要求使用酷似李小龍形象圖示長達15年的真功夫餐飲，立即停止使用李小龍形象，索賠經濟損失2.1億元（人民幣，下同），約新台幣9.17億元。

新浪娱樂報導，李小龍有限責任公司的法人代表是已故功夫巨星李小龍的女兒李香凝Shannon Lee，該公司要求真功夫停止目前使用、酷似李小龍的形象圖標，並在媒體版面上，連續90日公開澄清該公司其與李小龍無關；除了索賠2.1億元之外，還請求維權合理開支8.8萬元。

真功夫是大陸速食行業前5強中唯一的本土品牌，主營以蒸品為特色的中式速食。據百度百科資料顯示，該公司1990年在東莞創立，原名168甜品屋，先後改名168蒸品店、東莞市雙種子飲食有限公司；2004年，將品牌名稱改為「真功夫」，並在廣州開設第一家「真功夫」原盅蒸飯餐廳，並創造出富有動感的「功夫龍」人物造型作為logo。

真功夫從未在官方宣傳中提及「功夫龍」logo採用的形象為李小龍，但圖案及用色形似李小龍在最後1部電影《死亡遊戲》中的穿黃色連身運動服的經典造型，恐有誤導民眾之嫌。

(旺報 )