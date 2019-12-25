市議員陳家平揹林森里長王廣里爬上3樓。（廖素慧攝）

林鐵及文資處新辦公大樓整修施工環保，榮獲農委會優良農建工程獎項建築類優等獎。（廖素慧攝）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處喬遷至新整修的辦公大樓，25日由嘉義市長黃敏惠、嘉義地檢署檢察長繆卓然、林務局副局長廖一光、林鐵及文資處長黃妙修等人共同揭牌，喜氣洋洋，卻沒有電梯，市議員陳家平揹里長爬上3樓，感動在場人士。

廖一光表示，林鐵及文資處2018年7月1日成立，行政院核定移撥1982年興建的嘉義市調站辦公廳舍作為新辦公大樓，以1700多萬元、經過1年的整修，終於能喬遷至新址，又適逢今年林鐵通車107年，雙喜臨門。

黃敏惠表示，深深感受到林鐵及文資處充滿希望與戰鬥力，林務局與嘉義市息息相關、共同成長，因為嘉義市是集歷來所有林鐵故事的重要據點，嘉義市的發展不能沒有林鐵，林鐵的發展也不能沒有嘉義市。

黃敏惠說，25日剛好她就職1周年，又慶祝林鐵通車107年，是嘉義共同的喜事，希望我們現在的努力，能讓世世代代的子孫永遠難忘，祝福林鐵及文資處入厝圓滿、順利，一起攜手合作，面對未來的挑戰。

黃妙修表示，新辦公室位在林鐵軸帶最重要的地點，以「環保、創新、延續性」為原則整修舊屋，用舊有櫃子加入新的木作再利用，還以仿石塗料取代外牆磁磚打除等工法，節省公帑數百萬元，建物整體綠建材使用率高達90％，以實際行動力行環保，榮獲今年度行政院農委會優良農建工程獎項建築類優等獎。

新辦公大樓沒有電梯，身心障礙朋友有礙林森里長王廣禮受邀出席揭牌，寸步難行，每天跑步8公里運動的市議員陳家平當「人肉電梯」，勇腳揹他健步如飛爬上3樓，現場人士熱烈鼓掌加油，感動不已。

林鐵及文資處表示，已規畫新增無障礙電梯提供多元友善服務，並將圍牆重新規劃設計，改善整體景觀作為二期工程施作的目標。

(中時 )