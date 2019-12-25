謝金燕站在巴黎鐵塔前，穿著蕾絲透膚長裙，搭配蒙面蕾絲口罩，性感爆表。（中衛提供／台中馮惠宜傳真）

姐姐謝金燕今年跨年不打歌，反而打起口罩來，日前她戴上黑色性感蕾絲口罩，只露出迷濛雙眼還開心在臉書粉絲頁PO文：「帥慘！蕾絲口罩加電眼妝，根本遮不不住巨星光」，原來這是他繼2018年桃園跨年演唱會發表新歌「Turn 口罩」並發送中衛彩色口罩給現場粉絲後，今年再度攜手共同聯名設計一款黑色蕾絲造型口罩。

中衛行銷經理周令怡說，和姐姐共同設計口罩，來來回回溝通了快一年時間。為了呈現出蕾絲細緻的紋路，中衛特地將口罩的表層布改用質感較柔和細密的「水針不織布」，不僅摸起來滑順，顏色飽和度也比較高。在淺灰色的襯托下，蕾絲紋包覆臉部就像蒙上一層高貴的蕾絲面紗，看起來神秘又迷人。

姐姐在巴黎時尚之都還不忘戴上時尚口罩！站在巴黎鐵塔前，穿著蕾絲透膚長裙，姐姐大方露出細白逆天長腿，搭配蒙面蕾絲口罩，真的是性感爆表！

周令怡表示，即日起在momo 、PChome、博客來和奇摩購物都可以買到姐姐蕾絲口罩，接著美妝商店康是美、屈臣氏以及大賣場家樂福也會在年底前全部上架。

(中時 )