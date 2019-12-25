有鋼鐵英粉在節目後崩潰飆罵四字經，還要博恩去死 (圖／翻攝自臉書)

韓國瑜24日晚間上脫口秀《博恩夜夜秀》，明顯有備而來，與博恩幽默的針鋒對決，還有流利的英文與機靈的臨場應變博得滿堂彩，甚至不少人在影片底下留言，表示對韓的看法改變了，看到這一幕，有綠粉崩潰氣炸，飆罵4字經嗆「博恩必須死」。

一名長期挺英，不斷抨擊國民黨、郭台銘與時代力量的綠粉「James Hsieh」在韓國瑜上完博恩夜夜秀隔天，貼出了有年輕人看完節目後轉挺韓國瑜的PO文，崩潰憤怒在臉書飆罵「X你老師」，他怒嗆「收錢替毒販與親中勢力的薩泰爾博恩與幫忙說話的青蛙這一票網紅娛樂公司都必須死」，不僅罵了博恩，連娛樂公司與議員呱吉也中槍，嗆他們「必須死」。

韓國瑜上博恩夜夜秀節目播出後，不少年輕人紛紛留言：「我不喜歡韓，但真的佩服他的勇氣」、「敢上節目面對90%他討厭他的人真的很猛」、「感覺真的被黑過頭，他沒有那麼差」、「佩服他的機智幽默」、「我年輕人我轉風向了」、「想給他一次機會」。影片上傳後到目前為止的21小時，點閱數已經來到164萬，更有超過55000則留言討論，點讚人數則是8.1萬人，點倒讚人數則是4萬人。

(中時電子報)