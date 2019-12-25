桃園市生命線協會與義興花藝合作，25日至29日在桃園展演中心舉辦「2019花獻桃園．花獻愛」花藝公益展覽，展出大師級作品，除了門票收入捐給生命線外，也展出輕生者遺族的創作。

生命線引述專家說法，1個人輕生會影響超過6到10名親友，許多親友也會因此產生自殺想法。生命線說，桃園每年平均有300人輕生，因此影響超過3000人以上的心裡健康。而這3年桃園生命線服務超過200名輕生者家人，不少人因為摯愛的離開，也會有輕生的念頭。

生命線主任張翠華指出，利用植物、花藝，協助輕生家屬團體，從事創作的過程中，不論是植物的種類、花的顏色、香氣等等，都能幫忙家屬回顧生命經驗，也能藉此讓家屬與他人產生連結。

此次展覽中，由義興花藝設計總監林華英帶領領Exing團隊專業設計，並邀請台灣冠軍花藝師謝垂展和日本的空間設計師二宮一司共同展出作品。此外輕生者遺族的作品，也會一起展出。希讓藉由視、聽、嗅、觸、靈感的五感設計體驗，讓觀展者感受花草生命力，也因此學習珍愛身命。

(中時 )