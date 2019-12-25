台61線西濱快速道路觀音至新屋路段「區間測速照相」10月初建置後，將於明年1月1日啟用。桃園警方統計，建置至今已有1萬9201件超速違規，其中最高時速竟達199公里，警方呼籲元旦起將開罰，請車輛遵守交通規則。

警方表示，現有的取締超速多採用固定桿或活動式測速，不過因駕駛人能掌握這些設備的地點，因此有心存僥倖的心態，看到測速桿後才減速。為了遏止超速違規，因此與公路總局第一區養護工程處，在台61線北上52.43公里處到47.15公里處，與南下47.25公里處到52.53公里處，設置桃園首處「區間平均速率照相系統」。

警方表示，該路段速限為90公里，指法區間北上路段長5265公尺、南下則是5273公尺，換算駕駛人通過時間，不得少於187秒，未來將以超速20公里，也就是時速111公里、通過時間約171秒為優先舉發對象。

(中時 )