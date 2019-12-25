由資深媒體人黃清龍發起的「信民兩岸研究協會」25日正式成立。信民協會理事長黃清龍表示，所謂「民無信不立」，這是最簡單的道理，但是「信民」這兩個字還有更深刻的含義，就是「相信人民、信仰民主、信賴民意」，希望能為台灣做點事情，未來協會將以更宏觀的視野，定期發表兩岸政經趨勢研究報告。

信民兩岸研究協會25日於台大校友會館，舉辦成立大會。成立大會上，諸多嘉賓以視頻表達祝賀之意，除了前美國在台協會理事主席卜睿哲、前立法院院長王金平、前消基會董事長柴松林等都獻上祝福。多位智庫學者、專家與業界人士均到場致賀。

對於成立協會的初衷，黃清龍表示，希望自己能發揮一點餘熱，為台灣做點事情，台灣的民主得來不易，作為華人社會唯一的民主地區，我們理當珍惜、必須呵護。同時，我們也不能不注意當前國際局勢與兩岸關係的變化。另一方面，自2008年全球金融危機之後，美國的單極獨霸地位已經不再。「後西方、後秩序」的時代正在來臨，全球逐漸形成多極地格局。

與會嘉賓台北論壇董事長蘇起則稱，我非常佩服黃清龍知已知彼的能力，知己知彼才能百戰百勝。民主化後台灣越來越知己，但去鮮少關心外界的變化，民眾應該要多關注大陸的發展、國際的發展。知彼之後，台灣才能研究如何和大陸相處，日本、韓國及美國都與大陸和合作，更何況台灣，我們可以不喜歡大陸，但不能不與大陸相處。

(中時 )