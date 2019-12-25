由隊長林煐岷及成員田雄、金東賢、朴佑鎭及李大輝所組成的韓國男團AB6IX，於今年5月正式出道，短短半年連兩張專輯均拿到優異的成績，挾著高人氣啟動世界巡迴演唱會《6IXENSE》，11月於首爾開跑，兩場一萬張門票瞬間秒殺，可以說是2019年最強新人團體，氣勢銳不可擋。趁著AB6IX隊長林煐岷聖誕節生日這天，主辦單位幫他們報佳音，《6IXENSE》台灣場將於2020年3月14日於林口體育館舉行，將帶來最精彩的舞台與所有台灣的ABNEW共度白色情人節。

AB6IX見面會公開售票票價與粉絲福利。（圖／主辦單位提供）

AB6IX繼5月22日出道推出首張迷你專輯《B:COMPLETE》一鳴驚人之後，10月7日再以首張正規專輯《6IXENSE》回歸，一樣勢不可擋，接連拿下韓國兩大音源榜Gaon及Hanteo Charts單週專輯榜的冠軍，SBS《The Show》音樂節目更是摘得連兩周一位，每首歌均由成員們參與製作，其中“Truth Hurts”單曲是與美國大咖饒舌歌手 Lizzo 合作，已受到歐美市場高度關注，這個年底更是一口氣囊括海內外音樂頒獎典禮多座大獎，帥氣及才氣兼備的AB6IX已被視為跨進2020年最強的韓流大勢新男團。

AB6IX見面會粉絲福利。（圖／主辦單位提供）

成軍才不到一年，來自海外的表演邀約不斷，在全球粉絲拼命敲碗催生之下，官方日前公告以正規專輯為名舉行首次世界巡迴演唱會《6IXENSE》，除了2019年11月起跑的首爾場銷售一空之外，海外各場次陸續於2020年開始接棒，很高興的是台灣的粉絲有福了，台灣場也將於2020年3月14日於林口體育館舉行《6IXENSE》演唱會。選在白色情人節這個特殊的日子辦演唱會，成員們均相當期待，要在舞台上男友力大爆發，陪ABNEW們一起度過難忘的一晚。

主辦單位特地選在聖誕節也是隊長煐岷生日這天公布資訊相當有心。（圖／主辦單位提供）

AB6IX隊長林煐岷巧在12月25日聖誕節過生日，接收到很多台灣粉絲的祝福，他由衷感謝大家的喜愛，也代表成員們祝賀聖誕快樂，這次演唱會也將回送禮物給粉絲，在演唱會後將近距離與粉絲擊掌和合照，一共高達700個名額，另外還將送出親筆簽名，會是何種方式送到幸運粉絲手上，最神秘的驚喜一定要到現場才知道，台灣場獨有還不止如此，上次亞洲巡迴見面會所有的海外場也是僅有台灣使用中控手燈，這次演唱會更不可或缺。

活動名稱：AB6IX 1th WORLD TOUR《6IXENSE》IN TAIPEI

活動日期：2020年3月14日(六) 17:00

活動地點：國立體育大學綜合體育館(林口體育館) (NTSU Arena)

售票日期：2020年1月12日(日) 上午11:00起

票價: NT$5500(站席)/4500/3500/2800 (2750身障席)

售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站

(中時電子報)