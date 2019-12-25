咳出黃、綠色的濃痰，讓人不勝煩惱，到底這些難纏的濃痰該怎麼處理？中醫師教你化痰妙招。

「咳嗽咳出痰，其實是呼吸系統正在抵禦外來物質的反應。」翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕表示，人體的鼻腔、氣管、支氣管到肺泡，平時都會分泌黏液，除了保持器官濕潤外，還擔任抵禦外來物質的重責大任。

正常情況下，由於黏液分泌的量不多，或是氣管內部纖毛將沾有灰塵、病菌的黏液，經由食道吞入胃內，平時通常感受不到黏液的存在。

但是當呼吸道受到外來菸、酒、辛辣物質的刺激，或是天氣變化造成的乾燥、過敏、感冒，甚至是呼吸道遭細菌、病毒入侵，都會讓分泌的黏液變得黏稠或是量變多。還有一些上年紀的長者及體弱多病的人，因為代謝功能變差，也較容易生痰。

此外，患有鼻涕逆流、過敏性鼻炎、胃食道逆流，進而導致慢性咽喉炎的患者，也常會出現喉嚨有痰卻不易咳出的狀況，彰化基督教醫院中醫部主任侯俊成指出。

痰分黃、綠、紅3顏色，造成原因大不同。（圖／pixabay）

中醫師賴睿昕指出，正常的痰應該清澈如鼻水，當痰液變濃稠，可能是感冒或是有發炎現象，中醫強調辯證論治，從痰的顏色與質地也能夠分辨疾病階段與體質。

狀況1／泡沫狀的痰

如果痰的質地是泡沫狀、量多且好咳出，即是所謂的「冷嗽」，此症狀多為寒性感冒初期階段。出現這類症狀的民眾，飲食要避免生菜沙拉、冷飲等生冷的寒性食物，寒性的水果如奇異果、火龍果等也不宜多吃，建議平時可以煮點「生薑水」，當茶喝保養身體。

【生薑水】

材料：2～3片薑、3碗水。

作法：將上述材料以小火煮10分鐘即可。

小叮嚀：烹煮如白菜等屬性較寒的青菜，也可加薑絲下去炒，平衡青菜的寒性。

狀況2／痰已轉黃、質地偏黏稠

倘若痰已轉黃、質地偏黏稠，代表有輕微發炎的現象，多為感冒中、後期，此階段要避免食用烤、炸、辣、烘等烹調方式的食物。此外，高油脂食物如堅果、餅乾等燥熱性食物也要忌口，以免加重化熱現象。

處於這個階段的民眾，平時除了多喝溫開水外，也可在開水中加點薄荷葉，舒緩咽喉不適，同時也能夠達到消炎作用。

狀況3／痰轉綠、質地偏黏稠

若咳出綠色的痰，代表痰已經存在體內一段時間，喉嚨長期發炎，可能已經罹患慢性支氣管炎、感冒等疾病。咳出綠痰的民眾，可以煮點「消炎排痰茶」，平時當茶喝有助於消炎排膿痰、清熱解毒。

【消炎排痰茶】

材料：新鮮或曬乾魚腥草、金銀花5錢、3碗水。

作法：將上述材料以滾水小火煮10分鐘即可。

狀況4／嗽但痰少，質地黏稠不好咳出，甚至略帶血絲

如果咳嗽但痰少，質地黏稠不好咳出，甚至略帶血絲，並合併咽喉乾痛，表示體質屬於陰虛體質，烤、炸、辣、烘等燥性食物需避免，平時可食用貝母燉梨幫助潤肺排痰。

咳出略帶血絲另一種狀況，也有可能是因為咳嗽咳得太激烈，將氣管壁的血管咳破，血液滲出，偶出現少量紅色的血絲痰不需過度擔心。

綜觀以上症狀，痰的形成與消化道跟呼吸道有很大的關係，平常的飲食需多加注意，冰冷寒性及烤、炸、辣等燥性食物皆不宜多食，也要注意鼻子部位保暖。但若咳痰狀況久久不見改善，或是出現異常的咳痰的狀況，還是要求助醫師，才是根本解決之道。

(中時電子報)