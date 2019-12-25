七十六号原子的作品《違反校規的跳投》。（七十六号原子提供）

日本朝日放送集團控股公司（ABC, Asahi Broadcasting Group Holdings Corp.)今天（12月25日）正式宣布旗下創投公司「ABC Dream Ventures」參與台灣七十六号原子A輪投資，成為繼KKBOX集團與國發基金「文化內容投資計畫」後，七十六号原子第三大股東；這也是該集團首次投資台灣公司。

這項投資案，讓七十六号原子的市場估值突破1.5億元台幣，更加國際化的投資結構也開啟未來多元的國際市場合作可能性。

朝日放送集團之所以投資七十六号原子，主要是透過投資合作，進一步了解台灣影視產業的運作模式，並藉此認識更多優秀的台灣製作團隊，看到更多台灣原創IP、台灣文化與影視生態。

在深入了解之後，亦將會進一步思考如何進行未來台日雙方在開發、製作與IP上的合作。而在共同開發IP並互相理解產製模式之後，朝日廣播集團也將考慮將日本IP交由台灣團隊進行轉化，由七十六号原子改編或拍攝，進一步拓展IP跨區域合作的多元性。

獲得日方挹資後，七十六号原子更有餘裕協助台灣影視產業發展並走向國際。今天宣布將從2020年第一季開始，每個月舉行一次「76台灣原創IP小聚」，將以沙龍、座談、影視試片會或創作者分享的形式來進行交流，更積極邀請台灣影視製作團對、編劇人才、故事創作者，讓更多影視人才、故事文本需要提案（Pitch）的原創都可以在此交流分享。

七十六号原子將會把有潛力的提案引薦劇本審議會進一步評估製作與投資可能，加速原創故事、劇本與影視人才開發腳步，落實「開拓台灣原創IP、廣納亞洲資金、全球行銷發行」的公司經營理念。

(旺報 )