為搶購新手機漏夜排隊，盤腿席地而坐好幾個小時後，全身痠痛不堪、膝蓋腫痛難耐，為什麼會這樣？

安德復復健專科診所物理治療師林妍汝表示，無論常見的席地盤坐、雙腿伸直、屈膝或跪坐，長時間下來對骨骼、肌肉與其他軟組織都有一定程度的傷害。

● 盤坐：盤腿而坐會對薦椎和髖關節產生較大壓力，且髖關節彎曲幅度較大，易使集中髖關節前側、鼠蹊部的血管受肌肉壓迫，導致下肢循環變差、腳麻。

書田診所復健科主任潘筱萍也提醒，盤腿時如果膝蓋彎折得厲害，膝關節也容易不舒服，尤其膝蓋常腫痛的人，盤坐時會更痛，起身時腿也可能一時伸不直。

● 雙腿伸直坐：林妍汝表示，上半身與下半身呈90度、雙腿打直坐，腹部需出力，否則難以保持良好的脊椎姿勢，易對背部造成較大壓力，也會過度拉長背部肌肉、長時間下來很不舒服；而且脊椎腰薦部容易後彎，傷害到薦椎。

● 屈膝而坐：屈膝會拉長背部、大腿後側與臀部的肌肉，易使背部感到不適；同時，背部會自然向後拱，腰薦椎也無法維持在良好的位置。且這時大部分體重都壓在尾椎上，很容易腰痠背痛。

● 跪坐：跪坐對膝蓋傷害極大，因為所有壓力都集中在膝關節，假使膝蓋受過傷或本身有退化性關節炎，疼痛會更明顯，林妍汝說。即使將臀部坐在小腿肚上，膝蓋仍是大角度彎折，「此時如果柔軟度又不好，關節壓力會更大。」

挺直背部、不要駝背，儘量把重心放在腰薦椎前面；起身時最好有扶手支撐，不要完全靠腰腿的力量撐起，也能減少對膝蓋的傷害。（圖／pixabay）

3訣竅幫助改善久坐不適:

潘筱萍提醒，不論採取哪種坐姿，最重要的是挺直背部、不要駝背，儘量把重心放在腰薦椎前面；起身時最好有扶手支撐，不要完全靠腰腿的力量撐起，也能減少對膝蓋的傷害。

林妍汝提出3點建議，幫助減輕席地久坐的不適：

1.鋪軟墊：在地上放一塊軟墊，避免骨頭直接接觸地面。

2.變換姿勢：每30分鐘就要變換姿勢，盤腿坐時可以兩隻腳交替上下疊放；或起身原地踏步、伸展、活動筋骨，循環變好後再換另一個姿勢坐，也能避免長時間過度拉扯肌肉與脊椎。

3.自備小椅子：市面上有不少折疊椅能使坐姿稍微加高，較舒服、安全；但還是要記得不時起身活動一下，因為小椅子通常不高，仍會壓迫前側髖關節，影響下肢循環，坐太久容易腫脹、疼痛。

(中時電子報)