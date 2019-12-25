#直擊/聖誕快樂！當「蜂蜜檸檬」遇見「養蜂達人」 李富城曝：去年我蜂蜜大賣。(影/中時電子報FB)

去年參與台北市長選戰推廣蜂蜜檸檬的吳蕚洋，今(25日)前往養蜂達人李富城的家，兩人同框接受《中時電子報》專訪，李富城就開心表示，「去年吳推廣蜂蜜檸檬之後，我的蜂蜜就突然賣到缺貨」，逗得蜂蜜檸檬哥吳蕚洋笑開懷。李富城請吃他養的蜜蜂的蜂蜜，吳蕚洋吃了一口後馬上變臉，驚呼：好濃！帶點微苦。李富城說因為鴨腳木微苦，這款蜂蜜是一年中間最好的蜜。

吳蕚洋今天前往養蜂達人李富城的家，李富城馬上帶他看他養了4年的蜜蜂，從蜂窩中挖出蜂蜜，吳蕚洋馬上開吃了一口說好濃啊！直誇沒想到能在台北市區吃到新鮮現採的蜜。李富城說自己採蜜是會把牠們的蜂巢一起切出來的方式，這樣吃到蜜會感覺更純。

李富城說他會養蜜蜂是因為因緣際會之下，他朋友一開始養了土蜂，牠們的蜜一年採一次，質量更好。李富城說自己養的蜜蜂產量比較高一點，一年可以採2季的蜂蜜，而且他一次養了4個蜂箱。

當兩人坐下來受訪時，李富城說「去年吳推廣蜂蜜檸檬之後，我的蜂蜜就突然大賣」，惹得《中時電子報》小編驚呼：「真的假的？」吳蕚洋也在一旁笑開懷。他說吳蕚洋剛剛吃到的是鴨腳木蜂蜜，會稍帶一點苦味，但鴨腳木蜂蜜是一年中間最好的蜜，可以結晶且像冰沙一樣，不需費力輕輕一咬蜜就出來了，拌入飲料中也蠻容易融化的。

資深氣象主播李富城雖已退休，仍常在臉書上自製每日氣象影片，針對時事議題發表個人意見，擁有大批粉絲支持。他更成了養蜂達人，先前也po出享受蜂蜜大豐收的喜悅，令網友看了紛紛跪求訂貨。

吳蕚洋去年以無黨籍身份參選台北市長時，高唱《愛江山更愛美人》當時全台刮起不小旋風。雖未順利當選，但因推廣蜂蜜檸檬一夕爆紅，選後他仍不懈推動傳播蜂蜜檸檬健康養生的福音。

(中時電子報)