「2019‧中國冷極馬拉松」25日在內蒙古自治區呼倫貝爾根河市鳴槍開跑，超過1500名選手在零下40度的低溫下，在「中國冷極」奮力邁開步伐，許多參賽不約而同全副武裝，裹緊全身只露出眼睛、鼻子及嘴巴。

根河市位於呼倫貝爾市北部，為大陸緯度最高的城市之一，歷史最低氣溫達零下58度，也贏得「中國冷極」的封號。「2019‧中國冷極馬拉松」共有來自大陸11個省市區，以及蒙古國的1511名運動員、馬拉松愛好者參賽。

(旺報 )