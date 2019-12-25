陸冷極馬拉松零下40度開跑 逾1500位選手參賽 20:452019/12/25 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國冷極馬拉松零下40度鳴槍開跑。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「2019‧中國冷極馬拉松」25日在內蒙古自治區呼倫貝爾根河市鳴槍開跑，超過1500名選手在零下40度的低溫下，在「中國冷極」奮力邁開步伐，許多參賽不約而同全副武裝，裹緊全身只露出眼睛、鼻子及嘴巴。 根河市位於呼倫貝爾市北部，為大陸緯度最高的城市之一，歷史最低氣溫達零下58度，也贏得「中國冷極」的封號。「2019‧中國冷極馬拉松」共有來自大陸11個省市區，以及蒙古國的1511名運動員、馬拉松愛好者參賽。 (旺報 ) #中國 #馬拉松 #參賽 #零下 #呼倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－政策助力 A股中長期樂觀 04:092019/12/22 全球財經 中馬開跑 2萬跑者參賽 04:102019/12/23 焦點新聞 陸「呼倫貝爾號」列車上線營運 12:182019/12/23 兩岸 6搶1》達成共識 中職主辦、參賽全包下 14:162019/12/23 體育 2019諸羅山盃軟式少棒賽 小女力大爆發 17:582019/12/23 生活 地表最硬馬拉松 美女主播全家一起跑 21:052019/12/23 體育 泡出高麗菜的千滋百味 農糧署辦泡菜創意料理競賽 15:122019/12/25 生活 陸免稅配額完成清關 11月進口美大豆激增 15:122019/12/25 財經 勇奪金盃！ 中華小將獲2019飛盤錦標賽雙料冠軍 16:162019/12/25 生活 陸學者：美台灣使節法只為噁心中國、制約中國 20:342019/12/25 兩岸 兩岸熱門新聞 四川出現扭角羚全家列隊過河 萌翻大陸網友 - 兩岸 - 旺報 陸學者：美台灣使節法只為噁心中國、制約中國 - 時政 李小龍公司上海提告 要「真功夫」停用logo賠9億元 - 兩岸 - 旺報 陸委會：嚴正駁斥中共方面顛倒黑白、混淆視聽的謬論 - 兩岸 波特王事件 國台辦：企業商業行為 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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