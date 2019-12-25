社區志工帶來優美的音樂演奏。（麻豆日照中心提供／劉秀芬台南傳真）

議員林秋宏（左三）也到場與長輩同樂。（麻豆日照中心提供／劉秀芬台南傳真）

為了使社區長者感受到來自社會的關懷與祝福，台南市麻豆區大埕社區照顧關懷長照C據點、台南市全人照護協會麻豆日間照顧中心25日上午合辦「關懷傳愛歲末聯歡活動」，邀社區公嬤到日照中心看表演、聽音樂，一起共餐話家常。

活動開場由志工林素花帶領的手語千歲團表演的組曲，年紀加起來千歲的長者精彩手語表演讓大家鼓掌叫好，一位80多歲長輩還加碼演唱懷舊日語歌；大埕社區志工也帶來優美的小提琴詩歌演奏。

俗話說家有一老，如有一寶。歲末迎春之際，麻豆關懷據點及日照中心的工作人員藉由舉辦活動邀請長輩出門走走，看表演、聽音樂，享受身心靈的紓解與放鬆，以最放鬆的心情來迎接鼠年的到來。

此外，活動結合了各社區資源，由社區志工表演節目，同時關懷社區的長者，用餐前由工作人員帶領長輩做動動手腳，舒展筋骨。在地的議員吳通龍、林秋宏也到場與長輩同樂，同時祝福他們身體健康、平平安安。

(中時 )