上海期貨交易所的鉛2月期貨價，周三每公噸大漲2.15％收15,225人民幣，盤中曾上漲2.21％，為7月10日來最大盤中漲幅。

主要是中國大陸內部要重新建立鉛庫存，從而帶動鉛價走高。

市場預期這股買氣不但會持續至年底，甚至還將會延續到明年元月。尤其中美將簽署第1階段貿易協議，讓投資人看好鉛等商品需求。

倫敦金屬交易所（LME）周三因耶誕假休市。

(工商 )