中國業者重建庫存 推高鉛價 20:202019/12/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海期貨交易所的鉛2月期貨價，周三每公噸大漲2.15％收15,225人民幣，盤中曾上漲2.21％，為7月10日來最大盤中漲幅。 主要是中國大陸內部要重新建立鉛庫存，從而帶動鉛價走高。 市場預期這股買氣不但會持續至年底，甚至還將會延續到明年元月。尤其中美將簽署第1階段貿易協議，讓投資人看好鉛等商品需求。 倫敦金屬交易所（LME）周三因耶誕假休市。 (工商 ) #盤中 #鉛價 #交易所 #中國 #庫存 也許您會感興趣 推薦閱讀 環球晶 庫存加速去化 04:092019/12/22 證券．權證 天氣變化大血液量拉緊報 大台北缺血中 12:152019/12/22 生活 《台北股市》盤中焦點股：台南、亞光、基勝、威盛、大東、榮群 10:342019/12/23 財經 矽晶圓看俏 環球晶明年回春 04:102019/12/24 產業．科技 陸商搶補MLCC PC料也缺貨 04:102019/12/24 產業．科技 《台北股市》盤中焦點股：華新科、國產、中石化、光環、榮群、和大 10:172019/12/24 財經 《盤中解析》台股拚守萬二，被動元件、資產股開聖誕PA 10:512019/12/24 財經 陸企寧德時代 躍居創業板榜首 20:102019/12/24 財經 《盤中解析》外資放假去，題材股撐人氣 11:082019/12/25 財經 陸免稅配額完成清關 11月進口美大豆激增 15:122019/12/25 財經 財經熱門新聞 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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