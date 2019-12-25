英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲利普親王已98歲高齡，日前住院觀察4天，已於當地時間24日上午出院，趕上和家人過耶誕。消息人士指出，菲利普親王這次住院，是針對自己的老毛病提前住院觀察和治療。而女王則在他住院時先抵達諾福克郡，提早過耶誕佳節。據報導，由於親王住院期間，身邊近親，包括女王、兒子查理王子、女兒安妮公主都未去醫院探望，顯得孤零零。新聞曝光後，引起英國一些民眾不滿，覺得王室不近人情。

但英國王室評論專家阿比特（Victoria Arbiter）推文透露，為何女王以及其他王室成員未去倫敦國王愛德華七世醫院探病，因為女王若到醫院探病，一定勞師動眾，可能對其他病患造成不必要的壓力。所以王室若有誰住院，親人多半不會到醫院探視，這已形成慣例，而這做法是基於合理考量，並非不近人情。

阿比特說，王室成員的一舉一動都被媒體緊迫釘人、用放大鏡檢視，但王室成員的健康與就醫資料是非常私密的東西，不適合外界妄加揣測。她也強調，女王是尊重夫婿的意思，不想「小題大做」，也希望自己住院不會影響「家人繼續正常生活。」。

(中時 )