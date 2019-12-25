選戰隨投票日接近，各式各樣抹黑層出不窮。金門立委候選人陳玉珍與蔡英文總統同樣遭到質疑學歷造假，但兩人反應截然不同。陳玉珍今（25）日將包括台灣大學、日本九州大學、北京大學、美國哈佛大學等學歷（位）證書一次完整呈現出來，讓謠言立即澄清；反觀蔡英文總統不把博士學位證書和論文擺出來，導致爭議迄今未平息，甚至蔡總統狀告質疑者。

金門立委候選人陳玉珍針對對手質疑學歷造假，她特地在今（25）日提出自己各階段取得的學歷、證（明）書和論文，以及台北駐日本大阪經濟文化辦事處福岡分處認證等文件資料，強調自己「真金不怕火煉」，是一個真誠實在、公開透明的人，希望對手陣營莫再為了選舉，不擇手段玷辱純樸的金門，也相信鄉親是有智慧的，會選擇一個具有國際觀的中生代代表金門到國會發聲。

陳玉珍在最短時間內，澄清學歷造假質疑；另一個學歷造假遭質疑者--蔡英文總統，她的倫敦政治經濟學院法學博士學位與畢業論文，在2019年5月12日，臺灣大學法律系名譽教授賀德芬召開記者會，稱在其母校查不到蔡英文的論文，其後引發一連串指蔡英文於倫敦政經學院的博士學歷並不真實的指控。蔡英文迄今仍無法像陳玉珍完整公開學歷證書和論文，讓簡簡單單學歷證書問題喧騰成各說各話，連總統府針對蔡英文總統博士學位與畢業論文召開記者會，仍沒有平息議論。處理學歷造假質疑能力，陳玉珍可以說是完爆蔡英文了！

(中時電子報)