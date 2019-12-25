陸日韓三國商務峰會於24日在四川成都舉行，南韓總統文在寅、大陸國務院總理李克強與日本首相安倍晉三出席會議。三方就支持自由貿易與經濟一體化領域合作達成共識。南韓總統文在寅重提構建「東北亞鐵路共同體」，但美國則呼籲會員國遵守「對朝制裁」的決議。

南韓《東亞日報》25日報導，南韓總統文在寅在會上提出構建「東北亞鐵路共同體」，強調連接兩韓鐵路和公路對東北亞經濟、和平以及繁榮的重要性。他認為，南韓提出的「新北向」、「新南向」政策、日本的印度太平洋構想與大陸「一帶一路」相結合能夠發揮更大的經濟力量。

文在寅提議南北韓、中國大陸、日本、俄羅斯、蒙古國共同參與「東北亞鐵路共同體」的構想。他明確表示，「若以東北亞鐵路共同體為開端，將實現能源、經濟共同體以及和平安全體制」。外界分析，該構想將建立東北亞版的歐盟，預計「共同體」將加強能源與經濟合作，讓南韓成為東北亞經濟繁榮的大動脈。

據悉，文在寅早前與大陸國務院總理李克強會談時，便要求中國支持共建「東北亞鐵路共同體」的構想。李克強在此次峰會中再三強調中日韓三國不是鬥爭，是合作關係，想必會配合南韓進行促進東北亞和平的合作。

日本首相安倍晉三則與美國持相同論調，拒絕放寬對北韓的制裁。美國國務院發言人強調，美方將堅持遵守聯合國安理會「對朝制裁」的決議，同時呼籲各成員國遵守。日本雖然表態維持對北韓的制裁，但日本首相安倍表示，中日韓三方已經就共同促進北韓與美國對話達成共識，可見對「東北亞鐵路共同體」的構建仍有商量餘地。

(中時 )