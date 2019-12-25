東森國際（2614）25日取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，東森集團將投資百億，透過旗下東森新媒體、東森購物及所有東森集團相關企業資源與營運經驗，為東森打造全球營運總部，並結合AI大數據及新科技的運用，面對5G 科技浪潮來襲，台灣的文創、娛樂、音樂能在全球華人佔有重要地位。

東森集團創辦人王令麟表示：「東森過去經營媒體品牌，從有線電視MSO、東森電視、東森購物、東森新聞雲，始終秉持長期投資，引領創新產業發展，樹立東森為創新新媒體、新零售之新商模，贏得消費者的信任，數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活，東森在數位轉型的經驗與不斷創新精神，能夠將軟實力與硬體整合到位，為台灣的文創、娛樂、音樂、IP跨向國際，引領台灣品牌、零售一起站向舞台，我們將在林口國際媒體園區投資一百億元。」

這項標案東森國際25日接獲新北市政府經發局得標通知函，園區結合林口新創園區及工業區新創產業聚落，帶動新北市及林口邁向智慧城市升級，緊鄰機場捷運A9站優勢，有利國際化發展，打造東南亞AI人才中心，未來林口國際媒體園區將提供AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐，東森將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，打造國際合作交流平台，成為AI智慧文創園區之孵化器。

東森國際董事長廖尚文表示，東森新媒體發展IP聲林之王在海內外深受年輕人喜愛，未來林口國際媒體園區將會舉辦各種演唱會、大型活動。林口國際媒體園區樓高將達189M，加上林口臺地250M，總高度將達439M。

東森集團合計相關企業2019營收預計達302億元，獲利達9.7億元，近年擴張線下布局，國際化市場，併購自然美、草莓網、寵物雲，除了通路發展，成功轉型發展商品品牌、內容IP，邁向大健康，大美容事業，建立東森生活圈，預計2024年，集團相關營收將超越1300億元，獲利超過140億。

未來東森集團相關企業將進駐園區，建立東森全球營運總部，預計園區將創造1.3萬就業機會，東森集團也秉持企業社會責任回饋新北市民，並捐贈興闢1.5公頃的廣場用地，規劃作為一個開放式活動廣場。

(工商 )