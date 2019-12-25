為推動普惠金融，金管會責成聯徵中心建置的「政府資料介接查調平台」，繼今年3月串接經濟部等2種資料，方便中小企業融資之外，明年1月15日更將上線3種個人資訊，包括車籍、勞保等都可作為借貸信評參考，不將「信用小白」拒於金融機構門外。

聯徵中心董事長郭建中今（25）日於「金安獎及金質獎曁金優獎表揚大會」受訪時表示，「政府資料介接查調平台」可協助金融機構會員線上查調公務機關資料，其中，經濟部商業司的有限合夥與商業登記資料、國貿局出進口廠商登記資料，這兩項已經納入資料庫建檔，並於今年3月26日上線，以利進行中小企業融資。

另外，財政部個人財產及所得資料、勞保局職業投保資料、交通部駕籍與車籍資料等三項服務，預計明年1月15日即可上線開放查詢。郭建中指出，這三項都屬於個人資料，未來可提供金融機構辦理個人信貸時的信評參考。

金管會主委顧立雄在致詞中表示，今年邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本的CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業得以分享查詢不同業別負面信用資料，希望這個服務也在明年上線。郭建中受訪時補充，目前已經建置完成，待適法性部分處理好後，就會送交金管會。

(中時 )