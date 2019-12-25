上季隊史首度打進HBL最後4強的光復高中，進入到複賽前兩戰都在第4節打得戰戰兢兢，昨天末節遭到南山高中逆轉，今天面對松山高中又一次在第4節被追擊，兩位數領先被縮小到個位數，這一回光復不讓遺憾再發生，在余維豪、莊朝勝兩名後衛領軍下，71比66氣走松山。

光復今天收下勝利後，複賽目前1勝1敗，「綠色神盾頓」松山則吞下2連敗，若不想直到外卡戰才能拚晉級8強機會，接下來3場比賽要努力求勝。

光復上季有「喬神」喬楚瑜擔綱一哥也守護球隊禁區，隨著他畢業，球隊必須要有新的領袖也要打出新的風格，教頭陳定杰把重責大任交給余維豪、莊朝勝兩名後衛，甚至認為現在球隊是屬於高三隊長余維豪的，陳定杰表示：「雖然寄與厚望，但余維豪昨天第4節隱形，今天總算有挺身而出，打出讓人期待的好球。」

余維豪今天攻下全隊最高20分，並有4助攻、3抄截，對於教頭說球隊現在是他的感覺受寵若驚，他說：「教練告訴我們，雖然現在身材沒人家高大，但我們要再打兇悍點，讓其他隊伍知道少了喬楚瑜的光復高中還是很不好惹，也希望我能扮演好隊長角色，接下來不管面對什麼對手，一樣都要拚！」

回憶高中3年在HBL的體驗，余維豪說：「高一那年對到松山高中林勵、莊家誠等好手，當時還會緊張，有了經驗，第二年開始就不怕了。」而他今天比賽中落地時左手撐地有點受傷，退場休息後又回到場上，他補充：「當下一開始是蠻痛的，還好沒大礙！」

(中時 )