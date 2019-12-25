金曲歌后李婭莎睽違三年25日推出最新台語專輯《毒糖仔》，邀請到金曲歌王蕭煌奇量身製作及配唱，不過製作過程中，在錄音室配唱時，耳機傳來多人合唱聲，她原以為是控台聲音忘記關，而神經大條的她，收工聽成果時音檔大失真，回想起配唱時怪現象，眾人一聽才大驚，急忙收拾趕緊離開。

金曲歌后李婭莎最新台語專輯《毒糖仔》，爆出製作過程被「好兄弟」參一咖。（滾石提供）

沒想到離開錄音室時，明明可以容納10的電梯，頻頻出現「超重」警示音無法下樓，卻只能載2人，大夥只能分兩趟電梯下樓，讓大家不寒而慄。不過聽聞圈內好友分享，製作專輯時有好兄弟「來訪」，歌都會大紅、大賣，才讓李婭莎破涕為笑。

李婭莎睽違3年推出最新台語專輯《毒糖仔》。（滾石提供）

《毒糖仔》找來黃中原、武雄、謝誌豪、廖士賢、 陳宏宇、巫宇軒、陳冠宇、陳又齊、強里歐、小冷、鄭澤相、歐育齊、黃欣偉等金曲級大師製作操刀，專輯裝禎設計邀請到費思文創的創立人王士銘，更攜手美國葛萊美獎混音團隊、大馬頂級爵士樂團合作。她對音樂的追求，始終是以超越自己為目標，「人就是要一直突破，接下來的音樂作品，我對自己說，要一次要比一次更努力、也更用心！」

(中時 )