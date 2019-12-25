國民黨主席吳敦義（左）和台北市長柯文哲（右）聖誕夜同台握手共餐。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義（左）向台北市長柯文哲（右）不停自我介紹經履歷，柯文哲十分尷尬，掩口乾笑。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲日前酸國民黨主席吳敦義「白海豚擱淺」、「等級可選鄉里長」等語，而柯、吳2人25日聖誕夜，共同出席「北市議會50周年暨第13屆議員餐會」，2人同台握手並同桌共餐，吳主動向柯細數自己歷任北市議員、南投縣長、高雄市長、國民黨主席等經歷，讓柯頗為尷尬，全程乾笑。

針對民進黨喊「全民下架吳斯懷」口號，柯曾說「讓白海豚擱淺較為合理」，另外對於吳說蔡英文總統是「衰尾查某」，柯則酸「這種Level選鄉里長可加分」，記者對此堵吳，問及此2事，吳充耳不聞，快步入席。

隨後，吳一看到柯，主動伸手去握，柯也揮手打招呼相握，吳先是說道「嗨市長，我是主席喔，我們2個都是主席！」柯尷尬回「賣啦、賣亂我，你第幾屆（北市議員）？」吳說「我25歲1973年擔任第2屆、1978年任第3屆」，柯聞後驚訝說「哇～你25歲時我在唸國中！」

吳接著話匣子不停，細數自己1980年回南投選縣長，1981年當選2屆，因為政績好，1985年1人「同額競選」連任，得票率96％，然後回來北市，1994年再到高雄當市長。柯全程乾笑，四處張望媒體，僅有短暫與吳眼神交會，隨後2人對坐坐下，柯悶著頭嗑菜。

吳在上台致詞仍不停自介第一份工作在《中國時報》當記者、主跑北市議會，25歲就當北市議員，在逐桌敬酒時再對媒體自稱踏入政壇是故總統蔣經國欽點的；但柯不久就已先離席。

(中時 )