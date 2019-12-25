挪威海軍斥資22億挪威克朗（約台幣74億元）及耗時10年，建造該國最大軍艦莫德號（KMN Maud）。惟該艦下水不足半年，查出有火警風險等問題，被評航行危險性太高，遭下令不得離港；預料最快明年第二季完成維修後才可復航。

根據東網報導，檢查顯示補給艦莫德號的艙門過重、照明不足，對船員構成危險；船上新添置的昂貴醫療設備亦被揭過時或失靈，供氧機有嚴重起火風險。該艦由南韓大宇造船海洋工程建造，但它停泊在南韓兩年期間未曾維修保養；大宇建造莫德號期間屢生事故，造成3死多傷；其後更陷入破產困局，令莫德號交付多次延遲。

挪威國防部長巴克-詹森（Frank Bakke-Jensen）周一（23日）回應指，有關情況在所有重大軍備購置都時有發生，強調會盡快修理問題。全長183米的莫德號能運載930萬升燃料、400噸軍火、設有可容納兩架直升機的機庫、44張床位。

(中時 )