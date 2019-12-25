大陸三大電信商已在年底宣布5G開台，資費從550到2500新台幣，而台灣5G競標至今（25）日已經進入第12天仍停不住，總得標金增加到654.79億元，民眾不禁擔心5G資費會不會成天價？NCC主秘蕭祈宏表示，自從加速機制啟動後，暫時總得標金每天增加約50億元，呼籲五大電信衡量整個環境、經營上等各方面，希望理性競標。

5G競價第一階段數量競價已持續120回合，並進入第二段加速機制，最高競標單位數參考範圍從10回合縮短為5回合，但競標並未因此「加速結束」，蕭祈宏指出，不會再有新的加速機制，將以目前的機制進行到結束。

NCC曾預估5G第一階段競標約兩周結束，標金約500億元，外界預期約500至600億元，目前競標時間已超過兩週、暫時總標金已經超過650億元。蕭祈宏說，進入加速機制後，暫時總得標金以每天50億元的速度上升，升得非常快，之後上升速度應還會更高；他呼籲業者要去衡量整個環境、經營等各方面，希望理性去標頻譜。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計120回合，本日結束時暫時得標價合計654.79億元。各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價641.4億元，其中12個單位頻寬以當前回合價(第120回合) 24.15億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升164％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )