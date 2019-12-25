雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡25日邀前立法院長王金平，參加宗教後援會成立大會，王強調民進黨通過許多不符合民眾期待的法案，明年國會民進黨若再過半，將會是國家的災難。

王金平25日晚上到雲林縣虎尾鎮為張嘉郡站台造勢，張嘉郡因有其他拜票行程未能與王同台，由雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄陪同，王表示張嘉郡有擔任立委的經驗、年輕有衝勁創意，當選後一定可以與張縣長共同配合建設更好的雲林。

王說民進黨藉由在國會過半，強行通過許多法案，不符合百姓的需要與期待，造成民眾的困擾痛苦，例如一例一休、年金改革等，所以明年絕不能讓民進黨在國會過半，否則就是國家的災難。

王強調反滲透法會讓民眾受到種種的冤枉、壓力，有如過去的警總再回來，且應該要讓明年選上的立委來決定才對，而不是急著要在今年底通過，再次呼籲鄉親支持張嘉郡，讓她到立法院守護大家的權益。

對於韓國瑜想要恢復特偵組一事，王表示特偵組因9月政爭而廢除，他覺得不是這樣，自己沒有這麼偉大，應該要等明年立委選舉結束選出新的民意，再由新國會共同討論決定特偵組的問題。

(中時 )