響應擴大對美採購，中油除與美國簽下2個液化天然氣長約，預計2022年多進口280萬噸天然氣，也將在現貨市場拉高對美下單，預計當年自美進口天然氣占比從今年3％拉高到16％，金額多出15億美元(450億台幣)。如加計原油現行採購近41億美元，屆時對美一年油氣採購金額達58.5億美元，高達1755億台幣。

由於我對美順差越來越大，遭美國盯上，因此經濟部將要求國營事業配合擴大對美採購。中油總經理李順欽表示，擴大對美貿易與中油想法不謀而合，因為基於分散油源，原本就要對美國增加能源採購。近年已簽下2個液化天然氣長約，明年將會視情況、價格調高現貨市場對美採買。

在原油部分，目前一年中油進口量是3500萬桶，有4成從美國進口，比例已比之前高出1成以上，李順欽說這部分要再增加較困難。

但配合國內提高天然氣發電，天然氣進口則可以著墨。目前中油一年進口1600多萬噸，從美國而來僅有3％。不過中油跟美國簽有2個新的採購長約。一個是路易斯安那州Cameron LNG從今年起運，以後每年80萬噸，一個是美國液化天然氣最大出口商Cheniere，預計自2021年起運，到2022年兩家一年合計會進口280萬噸，占當年天然氣出進口量升至16％。

雖然隨著2025年天然氣進口量增至2450萬噸，當年占比會下降到12％，但仍遠高於今年3％。李順欽表示，今年中油天然氣採購中長約有89％，現貨市場即時採購只有11％，明年現貨會增加到23％，對美採購除新增的2個長約外，現貨部分也會從明年起增加，因此實際數量會更多。

中油目前原油一年進口41億美元，天然氣對美採購2.5億較少，未來天然氣提高到16％後，多出15億美元，到2022年，當年自美進口金額將達58.5億美元以上。

(中時 )