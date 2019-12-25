丁永強（右一）帶陳柃樺（中）去韓國比賽獲獎。（陳昱旭提供／劉秀芬台南傳真）

師公出馬，指導徒孫，果然不同凡響。台南遠東科技大學校友陳昱旭的小孩有創意、愛發明，他專程回母校求助教過他的助理教授丁永強，指導他一對兒女把創意變成作品，參加韓國首爾國際發明展，果然獲得銀牌殊榮。

丁永強表示，陳昱旭是他早年在化工科任教時的學生，很優秀、目前在台塑企業服務，有次專程跑來學校求助，說他的兒女很有創意，就喜歡「發明」，希望有一天能讓兩個孩子在國際舞台上發光發熱。

陳昱旭的大女兒陳柃樺目前就讀南市南光中學高二、弟弟陳柏宏就讀柳營國小五年級，兩人自小喪母，但生活作息非常獨立，思考邏輯也很獨特，從小就喜愛發問，遇到不懂的事物，總是打破砂鍋問到底。

姊弟倆某次看到新聞報導，說有民眾因開車時車內音樂聲太大，竟擋住載送病患的救護車，差一點造成遺事。因此他們想到，讓救護車或消防車能透過雲端科技，先發出電子訊息，告知周圍車輛提早讓道。

而駕駛人的車子在接收訊號後，車內音樂聲馬上暫停，並且可經由車上螢幕顯示救護車位置。這樣一來，駕駛人就容易在聽見後方急駛過來的車輛鳴笛聲時，馬上判斷出後方來車的左、右方向，立即做出適當的閃避與讓道。

這套「緊急車輛通行警示裝置及警示系統」的想法，包含GPS定位模組、速度偵測單元、控制開關、處理模組、接收模組、語音輸出介面、螢幕輸出介面。5月參加法國巴黎國際發明展勇奪銀牌，11月底的韓國首爾國際發明展再度摘獲銀牌，終於在國際舞台上發光發熱。

(中時 )