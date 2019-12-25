20191225中天新聞 痛批「楊蕙如們」 韓再飆金句：網軍是199吃到飽嗎？

「宅神」朱學恒今（25日）在政論節目上有感而發地提起卡神楊蕙如網軍事件，直指楊蕙如事件其實最大問題就是追查至今沒結果，意外讓綠委葉宜津遭李永萍逼問：「不然妳告訴我她在哪裡？」雖然葉宜津也講不出個所以然，但資深媒體人羅友志就忍不住插了一句話，引發全場爆笑。

葉宜津在政論節目《國民大會》上否認執政黨把楊蕙如藏起來的說法，遭到李永萍繼續追問：「不然妳告訴我她在哪裡？」葉宜津則答楊蕙如在哪裡是她的自由，她又沒被通緝，「我怎麼會知道她在哪裡呢？」

不過此時羅友志就突然插話稱：「楊蕙如在每個民進黨人的心裡。」此話一出瞬間引發全場爆笑，葉宜津連忙否認說：「沒有沒有，至少沒有在我心裡。」臉上笑容似乎有點尷尬。

其實前陣子另一媒體人趙少康就曾透露卡神下落，據他得到消息楊蕙如已經出國了，但消息未經證實，楊蕙如至今臉書也沒有更新任何訊息，整個人宛如人間蒸發，不知去向。

(中時電子報)