台中市新聞局長黃國瑋（左起）、環保局長吳志超、法制局長李善植25日舉行記者會，中火屢犯重大違規，市府廢止中火2部機組許可證，並開罰900萬元。（盧金足攝）

中火議題在2020大選，擴大為中部600萬人憤怒箭靶。（台電提供／盧金足台中傳真）

中火空汙升高為「總統級」政見，對台中市府開罰，屢以缺電施壓的台電，卻回應「不致造成缺電危機，機組調度有影響」，態度顯見放軟，市長盧秀燕祭霹靂手段，領軍中部7縣市抗空汙，重拳出手到位，中火沙盤推演設下停損點，否則2020大選只剩10多天，更難過的恐是選票這一關。

盧秀燕發難挑戰中央，開出第3張罰單罰900萬，廢止中火2部機組許可證，以10部機組而言，經常性即有1至2部在歲修，開鍘2部機組，達到抗空汙施政魄力，也避免投資者有電力供應疑慮。

中火議題在2020大選，擴大為中部600萬人憤怒箭靶，即使民進黨總統候選人蔡英文看好選情，但國民黨總統候選人韓國瑜關注空汙，力挺中部人不能用肺發電，台中藍天再現，選民寄予厚望，中火以空汙霸凌中部人，選票流失難料。

盧秀燕選前喊出「市長換人、空氣換新」，25日正好就職滿周年，向市民交出改善空汙成績單，多年來地方政府對中火抗議有如狗吠火車，盧秀燕重罰近億元罰單後，中火再漠視民意，民怨沸騰，與地方角力恐落被扣分下場。

中火收到黑色耶誕節「震撼級」禮物，之前雖以減煤減排有成，宣稱努力有目共睹，但這卻是市府監督步步進逼，堅守燃煤使用量1104萬公噸許可量底線，換來中火砸重金改善水汙到空汙的設備。

台電老用需負擔發電義務為由，威脅中部人不得減少生煤，中火矗立台中近27年，中電北送情形每年發生，在中部人頻頻發聲後，管制生煤自治條例啟動及落實中火減煤，不能再置中部600萬民眾的健康於不顧。

盧秀燕抗空汙也不再單打獨鬥，與中部7縣市聯手出擊，在中台灣區域治理平台7縣市首長會議宣示成立「空汙治理專案辦公室」，愛護民眾的健康不分黨派、不分中央地方。

但中央冀以修法放寬生煤使用量10％容許誤差值，盧秀燕站在制高點，手握市議會通過的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》重罰中火，拋開法令糾葛，開大門

、走大路，有280多萬廣大市民當靠山，民眾的健康沒有誤差值。

(中時 )