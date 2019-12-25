民進黨團預計12月31日三讀通過《反滲透法》，遭批評是綠色恐怖，親民黨、學者都呼籲民進黨懸崖勒馬。蔡英文總統今於政見會表示，相信反滲透好可以在立院好好談，有充分的時間可以討論。不過，民進黨團書記長李俊俋表示，依舊會在31日處理「反滲透法」，表決前會看國民黨對哪條文有意見，若只為反對而反對，會按照計畫通過《反滲透法》。

針對蔡總統稱會給立法院充分時間好好討論，被解讀民進黨團可能會暫緩強行通過《反滲透法》，但李俊俋表示，總統的意思是這段時間都可以談，在野黨對《反滲透法》有意見都可以提出來討論，但黨團沒有改變31日三讀通過《反滲透法》的計畫。

李俊俋強調，立院雖休會到30日，但這段時間國民黨若願意談，隨時都可以來談，但截至目前國民黨只顧反對，卻不說反對哪一條文及原因，口徑與大陸國台辦一致，完全不懂法案內容，黨團還是會照計畫進行，畢竟兩岸協會民調，有超過7成民眾希望趕過通過《反滲透法》，國民黨要反對至少要提出理由。

(中時 )