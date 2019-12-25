大安分局長周煥興（左）替同仁切火雞上菜圍爐。（警方提供／胡欣男台北傳真）

今天是耶誕節，為感謝同仁在崗位上，不分寒暑不分日夜克盡職責守護民眾安全，台北市警大安分局與大安警友會共同舉辦耶誕慶祝活動慰勞同仁。不僅圍爐吃耶誕火雞大餐，還由「阿興師」分局長周煥興親自切火雞上菜，犒賞同仁。同時，周煥興也情商警友會購買知名品牌保暖衣，化身耶誕老人分送給同仁，讓警察吃得飽、穿得暖，才有體力繼續為治安打拚。

大安分局表示，為讓每位同仁在天寒之際感受到溫暖，特別與大安警友會購買知名品牌保暖衣，無論警職、職工、替代役男、委外清潔工作人員等，每人都能獲得1件。

周煥興帶領2位副分局長與警友會孫主任、范董事長等，裝扮成聖誕老人，將保暖衣以紅色布袋包裝成聖誕禮物，逐一前往各內、外勤單位分送到同仁手上，在場同仁也都以熱情回應迎接，現場歡笑不斷、氣氛熱烈。

大安分局也在今天舉行12月聯合勤教，援例要為當月生日同仁慶生，但事前分局保密到家，表示分局長周煥興因要事無法參加活動，正當大家為此感到驚訝及失望時，此時卻突然出現一位大廚師裝扮的熟悉身影，推著餐車逐桌送上分切好的火雞大餐，雖然有白鬍子及披風偽裝，但瞞不了同仁銳眼，馬上被破梗認出，原來是「阿興師」分局長上菜。

周煥興親自送上分切好的香噴噴火雞肉，每位同仁都開心的與分局長扮演的「聖誕大廚阿興師」合影留念，後來才知道，周煥興除精心規畫圍爐活動，甚還為此於前1日到知名飯店向主廚學習如何分切火雞肉，飯店也主動贊助火雞大餐，另有臥龍派出所擁有丙級廚師執照高姓女警協助料理。

周煥興指出，警察工作需日夜輪班，24小時輪值在工作崗位服務民眾，為維護社會治安，常因工作需要而犧牲掉與家人節日團聚的歡樂時光。為此分局特別規畫辦理感恩慶祝活動，讓同仁感受節日歡樂氣氛，團隊就是一家人，一起為治安、交通、為民服務繼續努力。

(中時 )