第四組組長蕭嘉祥（大門口前左二）、巡官陳羿甯（大門口前左三）迎接這群「小小聖誕老公公」。（布袋警分局提供／張毓翎嘉義傳真）

布袋警分局長陳盈菖表示，未來同仁除持續善盡「人民保姆」責任外，更用心致力於治安、交通及為民服務工作。（布袋警分局提供／張毓翎嘉義傳真）

適逢聖誕佳節，嘉義縣義竹鄉星海幼兒園超過百位學童戴著聖誕帽，扮成「小小聖誕老公公」到布袋警分局報佳音，並唱歌跳舞分享喜悅與感動，讓警員們倍感窩心。

星海幼兒園的「小小聖誕老公公」今日在師長的帶領下前往布袋警分局，由於分局長陳盈菖參加會議，故由分局第四組組長蕭嘉祥代表迎接這群「小小聖誕老公公」，他們在分局大門前唱歌跳舞。

平時因公務繁忙的警員們，看到這群「小小聖誕老公公」各個展現十足活力，也讓警員備受鼓勵；最後警員發送餅乾和糖果給這群可愛指數破表的「小小聖誕老公公」，祝福他們平安、快樂。

分局長陳盈菖表示，感謝星海幼兒園的孩子在聖誕節特地到布袋，散播歡樂的氣氛，讓同仁能在歲末年終時，獲得最誠摯、純真的祝福，未來同仁除持續善盡「人民保姆」責任外，更用心致力於治安、交通及為民服務工作，讓布袋、義竹地區鄉親安居樂業。

(中時 )